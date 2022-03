Muss Anna Sorokin etwa doch nicht zurück nach Deutschland? Durch die Netflix-Serie "Inventing Anna" erlangte die Hochstaplerin weltweit an Berühmtheit. Die russischstämmige Deutsche gab sich gegenüber der New Yorker High Society als Millionenerbin aus und erschwindelte sich so ein Luxusleben. Dafür saß die Betrügerin sogar einige Zeit im Gefängnis. Diese Woche sollte dann die Abschiebung der Fake-Erbin nach Deutschland erfolgen. Doch wie nun bekannt wurde, darf Anna vorerst in den USA bleiben.

Wie Bild berichtete, habe die Wahl-New-Yorkerin einen Antrag eingereicht, um ihre Ausweisung zu verhindern – und hatte offenbar Erfolg damit. Anstatt in einem Linienflug nach Deutschland zu sitzen, genießt die 31-Jährige noch immer ihr Leben in New York. Aber wie geht es nun für sie weiter? "Rechtlich sollte man sie mindestens bis zum 17. März nicht abschieben können. Es ist geplant, einen weiteren Antrag zu stellen, um die Abschiebung zu verhindern", teilte ihr Anwalt Manny Arora mit.

Vor wenigen Wochen wurde jedoch publik, dass die gebürtige Russin Geldprobleme habe. Laut Daily Mail soll Anna die Übernahme der Kosten ihres Berufungsprozesses beantragt und genehmigt bekommen haben. Dafür habe die 31-Jährige ihre finanzielle Situation offenlegen müssen.

Steven Hirsch/Pool/NYP/MEGA Anna Sorokin vor Gericht, Mai 2019

Instagram / theannadelvey Anna Sorokin im November 2016

Instagram / annasorokinofficial Anna Sorokin, Instagram 2022

