Damit hätten die Konzertbesucher wohl nicht gerechnet! Pietro Lombardi (29) spielte am Montag ein Konzert in München und begeisterte die Zuschauer mit seinen Songs und seiner Liveshow. Auch der TikTok-Star Erdem war anwesend. Die Social-Media-Bekanntheit schaffte es sogar für einen Moment, dem Sänger die Show zu stehlen: Erdem fiel vor seiner Freundin Cerolain auf der Bühne auf die Knie und machte ihr einen Antrag!

In einem Livestream auf Instagram hielt Erdem den Hochzeitsantrag fest. "Wenn man nicht sucht, findet man. Und die Person, die ich gefunden habe, ist heute auch hier – irgendwo da hinten", sagte er, bevor er seine Liebste auf die Bühne bat. Anstatt eine lange Rede zu halten, fackelte der Beau nicht lange und stellte seiner Freundin direkt die Frage aller Fragen: "Willst du meine Frau werden?" Cerolain willigte sichtlich gerührt ein und fiel ihrem Partner um den Hals, woraufhin Pietro den beiden einen romantischen Song widmete.

Die Fans waren sichtlich begeistert – zahlreiche User reposteten Erdems Clip und richteten süße Glückwünsche an das Brautpaar in spe. "Glückwunsch für euch zwei, ihr habt es geschafft. Ich freue mich so sehr für euch, schrieb beispielsweise eine Followerin.

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / erdem.olr Erdem, Social-Media-Star

Instagram / erdem.olr Erdem und Cerolain, Influencer

