Der Haussegen in der TV-Villa hängt diese Woche mal wieder mächtig schief! Bei Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen treffen Ex-Paare aufeinander und müssen gemeinsam in Challenges gegen die anderen Teams antreten. Statt unter den Verflossenen kam es in der aktuellen Folge jedoch zum Streit zwischen den Ex-Partnern von Doreen Dietel (47) und Cecilia Asoro. Patrick Eid und Markus Kok lieferten sich ein ordentliches Hackfleisch-Drama.

Zum gemeinsamen Abendessen ließen sich Patrick und Show-Kollege Dominik Wirlend in der aktuellen Folge einige deftige Burger schmecken – auf die auch Koki ein Auge geworfen hatte. Nachdem sich der 42-Jährige entschlossen hatte, das bereits eingefrorene Hackfleisch in einem warmen Wasserbad aufzutauen, bekam er ordentlich Gegenwind für seine Auftau-Methode. Vor allem Patrick hatte am lautesten gegen den "Adam sucht Eva"-Kandidaten gewettert. Ob der das Hackfleisch-Drama nur ausgenutzt hatte, um Koki vor der Gruppe bloßzustellen? Das vermuteten zumindest der Düsseldorfer und seine Teamkollegin Cecilia.

Die aus dem Buletten-Drama entstandene Stimmung gegen ihren Ex-Partner wollte Cecilia jedoch nicht einfach so im Raum stehen lassen und konfrontierte Patrick mit ihrer Vermutung. "Suchst du einen Grund, um immer gegen uns zu sticheln?", regte sich die 25-Jährige auf. "Dir ging es nicht um das Hackfleisch. Ihr habt euch auf ihn eingeschossen. Fertig", ist auch Doreen im gemeinsamen Interview mit Patrick der Meinung. Was meint ihr? Stimmt ab!

Alle Infos zu “Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen” auf RTL+.

RTL / Seapoint Markus Kok und Cecilia Asoro, "Prominent getrennt"-Teilnehmer

RTL / Seapoint Patrick Eid und Doreen Dietel, "Prominent getrennt"-Kandidaten

Instagram / markus_koki Markus Kok, "Prominent getrennt"-Teilnehmer 2022

