Jennifer Aniston (53) achtet sehr auf ihre Gesundheit! Die Schauspielerin ist schon seit etlichen Jahren kaum mehr aus der Filmlandschaft wegzudenken. Dabei hat sie sich optisch seit ihrem damaligen Durchbruch mit der Serie Friends kaum verändert! Noch immer erstrahlt sie mit einer Top-Figur auf dem roten Teppich. Jetzt verriet sie in einem Interview, was dahinter steckt: Das ist Jennifers Beauty-Geheimnis!

Für das Lifestyle-Magazin First For Women sprach die Ex-Frau von Brad Pitt (58) über ihre Morgen-Routine. "Wenn ich aufwache, trinke ich warmes Zitronenwasser, dann einen Shake oder Avocado und Eier", erklärte Jen. Zusätzlich mache sie auch intermittierendes Fasten, was ihr sehr guttut: "Ich habe einen großen Unterschied bemerkt, wenn ich 16 Stunden lang keine feste Nahrung zu mir nehme."

Aber nicht nur die Ernährung spielt bei Jennifers Wohlbefinden eine große Rolle: Auch regelmäßig Sport zu treiben, ist ihr sehr wichtig. "Abwechslung in meinem Trainingsprogramm ist der springende Punkt. Ich versuche immer, meine Muskeln zu überraschen", erläuterte die "Marley & Ich"-Darstellerin ihr Work-out.

Getty Images Jennifer Aniston zu "Friends"-Zeiten, 2001

MEGA Jennifer Aniston, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

