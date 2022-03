Sind die beiden etwa das neue Traumpaar? Charles Melton (31) hatte 2018 seine Beziehung zu Camila Mendes (27) öffentlich gemacht – nur rund ein Jahr später trennten sich die Riverdale-Stars allerdings wieder. Im Sommer 2021 machten dann Gerüchte die Runde, dass die beiden wieder ein Paar sein sollen. Ein Insider glaubte damals sogar zu wissen, dass sie ganz sicher zusammen sind. Davon ist jetzt aber keine Rede mehr: Charles soll seine Schauspielkollegin Chase Sui Wonders daten.

Das berichtete jetzt Just Jared. Demnach seien die beiden zusammen in New York City worden. Der 31-Jährige habe dabei liebevoll seinen Arm um Chase gelegt, als sie gemeinsam die Straße überquerten. Später gab es noch deutlichere Hinweise auf eine Beziehung: Vor einem Restaurant habe die "Generation"-Darstellerin auf dem Schoß des Schauspielers gesessen.

Doch es gibt auch schon ein paar ältere Anzeichen, die für eine tiefere Verbindung sprechen: Vor wenigen Wochen wurde die 25-Jährige in derselben Jacke gesehen, die Charles auf einem seiner Fotos im Netz trägt. Kennengelernt haben die beiden sich wahrscheinlich Anfang des Jahres bei den Dreharbeiten zum Kurzfilm "Wake". Bei dem Streifen wirkt Charles nicht nur als Darsteller mit, sondern führte auch selbst Regie.

Instagram / melton Charles Melton, "Riverdale"-Star

Getty Images Chase Sui Wonders im März 2022

Getty Images Camila Mendes und Charles Melton im Mai 2019 in Los Angeles

