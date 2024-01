Pizza mit Popcorn: So nahm Charles Melton für neue Rolle zu

Er hat alles gegeben! Charles Melton (33) wurde durch die Rolle des durchtrainierten Riverdale-Hotties Reggie Mantle bekannt. Zuletzt stand der Schauspieler für das Romantikdrama "May December" an der Seite der Hollywoodstars Julianne Moore (63) und Natalie Portman (42) vor der Kamera. Für den Film musste der Fitnessfan jedoch ein paar Kilo zulegen. Nun verrät Charles, was er während seiner speziellen Ernährungsumstellung gegessen hat.

Wie das Model im Gespräch mit W Magazine ausplaudert, habe ihm seine ausgefallene Diät sehr gut gefallen: "Es gab mir einfach die Möglichkeit zu essen, was ich wollte." Daher habe Charles täglich Fast Food zu sich genommen. Doch damit nicht genug – auch an andere Snacks und Essenskombinationen wagte er sich heran: "Ich habe viele Lieblingssnacks aus meiner Kindheit gegessen, wie Gushers und Fruit Loops, Eiscreme und Pizza mit Popcorn."

Der Verlust seiner durchtrainierten Figur war jedoch nicht das einzige Opfer, das der gebürtige Kanadier für seine neue Rolle gebracht hat: Für eine Sexszene mit Natalie musste er eine Penisprothese tragen. "Es gab ein paar Gespräche über die Prothese, darüber, was realistisch war und was nicht. Ich musste die Prothese an diesem Tag neun Stunden lang tragen", erklärte er im Interview mit Variety.

Getty Images Charles Melton, Schauspieler

Getty Images Charles Melton, Schauspieler

Getty Images Charles Melton, Schauspieler

