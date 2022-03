Die Nominierungszeremonie bei Prominent getrennt war nicht nur für die Zuschauer eine große Überraschung. Auch in der aktuellen Folge der beliebten Reality-Show durften die prominenten Preisgeldanwärter wieder ein Ex-Pärchen nach Hause schicken. Obwohl Doreen Dietel (47) und ihr Ex-Mann Patrick Eid die meisten Stimmen kassiert hatten, mussten Jenny Elvers (49) und Alex Jolig (59) die Sendung jedoch verletzungsbedingt verlassen. Nach der Entscheidung ihrer Show-Kollegen brach Doreen in Tränen aus.

Obwohl Doreen und Patrick noch einmal knapp an ihrem Show-Aus vorbeigeschrammt sind, fühlte sich die 47-Jährige nach der Nominierung sichtlich unwohl in der Gruppe. "Ich möchte nicht hierbleiben, wenn ich nicht gewünscht bin. [....] Wenn man rausgewählt wurde, will man doch nicht hierbleiben", schluchzte Doreen, nachdem verkündet wurde, dass das Ex-Paar die Villa trotz der meisten Gegenstimmen nicht verlassen muss. Die anderen Teilnehmer konnten die Aufregung über ihre zweite Chance jedoch nicht nachvollziehen. "Wenn du nach Hause gehen willst, pack deine Sachen und geh", reagierte Gigi auf Doreens Exit-Drama.

Wie enttäuscht Doreen von den Stimmen der anderen Show-Teilnehmer ist, sprudelte zum Ende der aktuellen Folge nur so aus der einstigen Dschungelcamp-Teilnehmerin heraus. "Ihr seid so falsch, ey", wetterte sie gegen Kandidatin Lena Schiwiora (25) und ihren Ex-Partner Robin Riebling, die Doreen zuvor nominiert hatten.

Getty Images Doreen Dietel im April 2016 in München

RTL / Seapoint Patrick Eid und Doreen Dietel, "Prominent getrennt"-Kandidaten

Hannes Magerstaedt/Getty Images Doreen Dietel, 2015

