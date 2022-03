Oscar Isaac (42) ist superstolz auf sein neuestes Projekt! Inzwischen dürfte wohl jeder begeisterte Kinogänger den US-amerikanischen Schauspieler kennen: So spielte er die beliebte Rolle des Widerstandspiloten Poe Dameron in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" und in "Star Wars: Die letzten Jedi". Erst vergangenes Jahr verkörperte er zudem die Hauptrolle des Herzogs Leto Atreides in dem Science-Fiction-Erfolg "Dune". Gestern Abend bewarb Oscar nun im Berliner Bode Museum seine neue Serie "Moon Knight" – im Promiflash-Interview schwärmte er von seiner Rolle...

"Moon Knight" basiert auf Comics aus dem Marvel-Universum und wird ab dem 30. März auf Disney+ ausgestrahlt. Oscar spielt darin die Hauptfigur. "Ich glaube, es gibt bisher nichts Vergleichbares im Marvel-Universum. Aber ich denke, es geht einem wirklich nahe! Es zeigt einem, was in einem Menschen unter der Haut vorgeht", betonte Oscar im Promiflash-Interview. Zur Erklärung: Der Charakter Moon Knight alias Marc Spector leidet unter einer dissoziativen Identitätsstörung.

Diese Rolle war sicher ganz schön hart, oder? "Ja, es gab eine Menge Herausforderungen! Auch die schiere Menge an Arbeit, die dafür nötig war... Wir haben acht Monate gedreht – für sechs Stunden an Story. Aber ich hatte so viel Spaß dabei!", verriet Oscar weiter. "Es war einfach der Hammer! Eine so coole Figur auf einer so riesigen Bühne wie Marvel zu spielen, das ist schon erstaunlich. Die ganze Arbeit, die wir geleistet haben – es war einfach so aufregend."

Im Trailer kann man sehen, dass Oscars Charakter anfangs unter starken Schlafstörungen leidet – ging es dem Schauspieler irgendwann auch so, als er tief in seine Rolle eingetaucht ist? "Nein, meinen Schlaf hat es zum Glück nicht beeinträchtigt. Meine Kinder sind die einzigen, die meinen Schlaf beeinträchtigen, weil sie noch sehr jung sind", offenbarte er lachend im Promiflash-Interview. "Du musst einfach sicherstellen, dass du mit allem zurechtkommst, damit du jeden Tag aufgeregt ans Set gehen kannst", erklärte er abschließend.

