Yeliz Koc (28) musste sich aus einem Tief herauskämpfen! Anfang Oktober wurde die ehemalige Bachelor-Kandidatin zum ersten Mal Mama. Die Schwangerschaft gestaltete sich allerdings alles andere als einfach. Die Influencerin litt an Hyperemesis gravidarum – einer besonders schweren Form der Schwangerschaftsübelkeit. Zudem wurde sie kurz vor der Entbindung auch noch vom Kindsvater Jimi Blue Ochsenknecht (30) verlassen. Nun gestand Yeliz: Auch nach der Schwangerschaft ging es ihr gar nicht gut!

In ihrer Instagram-Story sprach die 28-Jährige offen zu ihren Followern: "Seit der Schwangerschaft war ich in einem richtig tiefen Loch, weil mich das so runtergezogen hat." Deshalb habe sie sich auch kaum persönlich in den sozialen Medien gemeldet. Dieses Tal hat Yeliz inzwischen aber hinter sich gelassen. "In den letzten Wochen bin ich wieder so ein bisschen zu mir zurückgekehrt", berichtete die Neu-Mama. Vor allem ihre Teilnahme bei Kampf der Realitystars habe dazu beigetragen: "Ich habe das definitiv gebraucht. Wäre ich nicht da gewesen, wäre ich wohl immer noch in dem Loch, in dem ich war."

Ob dabei wohl auch eine neue Liebe geholfen hat? Immerhin ist Yeliz in dem Reality-Format unter anderem Paco Herb begegnet. Mit dem einstigen Love Island-Gewinner ist die Hannoveranerin verdächtig innig unterwegs. "Wir setzen uns keineswegs unter Druck und genießen die Zeit, die wir miteinander verbringen dürfen", erklärte er zu den Paar-Gerüchten.

Instagram / _yelizkoc_ Influencerin Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / paco_hrb Yeliz Koc und Paco Herb, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer 2022

