Fiona Erdmann (33) wird bald vor eine Herausforderung gestellt! Die Influencerin freut sich aktuell auf ihr neues Familienmitglied: Ihr Sohnemann Leo darf schon in wenigen Monaten mit seiner noch ungeborenen Schwester spielen. Ihre Schwangerschaft genießt die Beauty aktuell in vollen Zügen – die Temperaturen in ihrer Wahlheimat Dubai könnten allerdings bald schon zur Herausforderung werden: Im Sommer wird es dort bis zu 45 Grad warm!

Auf Instagram teilte das Model ein neues Foto, auf dem es seinen Schwangerschaftsbauch in Szene setzt. Dazu schrieb Fiona einige Zeilen über den bevorstehenden Sommer in Dubai: "Haben aktuell so um die 35 Grad. Wobei das ehrlich gesagt noch gar nichts zu dem richtigen Sommer in Dubai ist. Bin mal gespannt, wie das für mich dann hochschwanger mit 45 Grad wird", überlegte die 33-Jährige unter dem Beitrag.

Es ist nicht ihr erster Sommer in dem sonnigen Emirat. Die Influencerin lebt bereits seit 2018 in Dubai. Nachdem sie ihre Mutter und ihren damaligen Ehemann verloren hatte, wollte sie ein neues Leben anfangen.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Familie im Januar 2022

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

