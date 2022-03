Yeliz Koc (28) hat offenbar noch Klärungsbedarf! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (30) trennten sich noch vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter – daraufhin gab es einen öffentlichen Rosenkrieg der Extraklasse. Inzwischen haben sich die Wogen aber wieder einigermaßen geglättet. Eine Sache will die Brünette jedoch noch klarstellen: Jimi hat wohl eine Lüge erzählt, die Yeliz nicht so stehen lassen kann!

"Jimi war ja so mutig, der hat eine Lüge über mich verbreitet, die mich bis heute nervt", erzählt Yeliz in ihrem Podcast "Bad Boss Moms". Und zwar habe Jimi behauptet, dass die 28-Jährige ihn mit Tellern beworfen habe – das stimme aber so nicht. "So verrückt bin ich dann auch nicht. Ich bin verrückt und ich habe meine Ausraster, aber ich würde niemals mit einem Teller, der einen Menschen verletzen kann, um mich werfen", fährt sie fort.

Es habe zwar zerbrochenes Geschirr gegeben, aber in einem komplett anderen Kontext. Es sei zum Streit gekommen, weil Jimi nicht mit dem Hund rausgehen wollte – obwohl es Yeliz wegen ihrer Schwangerschaft schlecht ging. "Ich habe halt gerade Nudeln gegessen und war dann so sauer, dass ich diesen Teller auf den Tisch geknallt habe. Der ist dann halt zerplatzt und gegen die Wand geflogen. Jimi und ich haben aber gelacht, weil ich Nudeln in den Haaren hatte", erinnert sie sich und betont nochmals: "Ich habe keinen Teller auf einen Menschen geworfen."

Anzeige

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de