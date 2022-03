Das sieht nach einem schaurigen Spektakel aus! Pete Davidson (28) ist derzeit vor allem wegen Kim Kardashian (41) in aller Munde. Denn die beiden Berühmtheiten sorgen wegen ihrer Liaison seit Monaten für Schlagzeilen und nun ist es offiziell! Die Turteltauben zeigten sich kürzlich ganz verliebt im Netz. Doch was würde die Beauty wohl zu diesem skurrilen Aussehen ihres Liebsten sagen? Pete ist von Kopf bis Fuß mit Blut befleckt!

Für den neuen Horrorfilm "The Home" steht der Saturday Night Live-Star gerade vor der Kamera und sorgt für einen schockierenden Anblick: Auf aktuellen Paparazzi-Schnappschüssen vom Set ist der 28-Jährige nämlich blutüberströmt zu sehen! Allem Anschein nach geht es in dem Gruselstreifen ganz schön brutal zu. Trotz des makaberen Auftritts scheint Pete aber guter Dinge zu sein – er wirkt sichtlich zufrieden und zeigt den Schaulustigen einen Daumen nach oben.

Horrorfans dürfen jedenfalls gespannt bleiben, denn Regie führt hier James DeMonaco, der sich mit "The Purge" bereits einen Namen in der Welt der Horrorstreifen gemacht hat. "Mit seinen meisterhaften Erzählfähigkeiten und Petes Vielseitigkeit als Schauspieler wird dieser Film das Publikum überall in Atem halten", teaserte "The Home"-Produzent Bill Block gegenüber Deadline an.

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im März 2022

Jose Perez/Bauergriffin.com / MEGA Pete Davidson, "Saturday Night Live"-Comedian

Getty Images Pete Davidson, Comedian

