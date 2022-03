Dominik Stuckmann (30) will Klartext sprechen. In der aktuellen Bachelor-Folge genoss er mit Anna Rossow (33) ein romantisches Einzeldate. Doch die Geschehnisse der vergangenen Tage trübten die Stimmung der beiden: Der Unternehmer hatte bei ihr das Gefühl, sie würde über seine Tanzeinlagen lachen – was durch die Bestätigung von Mitstreiterin Jana-Maria (30) verschlimmert wurde. Jetzt konfrontierte Dominik Anna mit diesem Konflikt!

"Ich habe ein Gespräch gehabt mit einer Frau an dem Abend und die hat mir gesagt, dass du mehr oder weniger über meine Dancemoves lachst", fing er die Unterhaltung an. Als er das damals an dem Abend hörte, forderte Dominik die Hamburgerin prompt zum Tanzen heraus, um sie zu testen. Doch ihr war das ziemlich unangenehm, was Dominik auch merkte: "Dann hast du nicht mitgetanzt und das war eine kleine Backpfeife für mich."

Als Anna diese Worte aus dem Mund des Rosenkavaliers hörte, reagierte sie schockiert. "Es gibt Menschen, die haben deinen Tanzmove nachgemacht. Dass ich dann rausgepickt werde als eine, die über dich lacht, finde ich krass!", verteidigte sie sich schließlich. Im Einzelinterview kamen der 33-Jährigen später dann sogar die Tränen. "Ich ärgere mich über mich selber, weil man sich in dem Moment so viele Gedanken darüber macht, ob es für die anderen okay ist", erklärte sie. Nachdem die zwei jedoch ihre Sicht der Dinge geteilt hatten, vertrugen Anna und Dominik sich und konnten den restlichen Abend genießen.

