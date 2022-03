Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (46) wollen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gehen! Die Reality-TV-Protagonistin und der Blinke-182-Drummer sind total verliebt ineinander. Im Oktober des vergangenen Jahres haben sie sich sogar verlobt. Statt einer Hochzeit machte Kourtney zuletzt aber immer wieder mit Schwangerschaftsgerüchten auf sich aufmerksam. Diese dementierte sie zwar – doch nun verrät sie: Sie und Travis wollen definitiv ein Kind!

In einem Trailer zu der neuen Realityshow "The Kardashians" ist ein Ausschnitt zu sehen, in dem sich Kourtney und Travis von einer Ärztin beraten lassen – offenbar über gemeinsamen Nachwuchs. Denn im Off erzählt die 42-Jährige: "Travis und ich wollen ein Baby." Weitere Details wurden jedoch noch nicht genannt.

Sowohl für Kourtney als auch für Travis wäre es nicht der erste Nachwuchs. Der Musiker teilt mit seiner einstigen Ehefrau Shanna Moakler (46) den 18-jährigen Landon und die 16-jährige Alabama. Kourtney hat mit ihrem Ex Scott Disick (38) drei Kinder – Mason (12), Penelope (9) und Reign (7). Schon vor wenigen Monaten hatte ein Insider gegenüber People ausgeplaudert: "Sie kann es kaum erwarten, Travis zu heiraten. Sie würde auch gerne ein Baby mit ihm haben."

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Verlobten Travis Barker und ihren Kids Reign und Penelope Disick

Instagram / simonhuck Kourtney Kardashian und Travis Barker auf ihrer Verlobungs-Party

MEGA Travis Barker und Kourtney Kardashian, Juli 2021

