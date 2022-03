Oana Nechiti (34) sieht noch deutlich Luft nach oben, was Amira Pochers (29) Tanzleistung angeht! Bei Let's Dance tanzt die Moderatorin derzeit mit Massimo Sinató (41) um den Sieg. Schon direkt zum Start in der Kennenlernshow wusste die zweifache Mutter zu überzeugen, was ihren Mann Oliver Pocher (44) keinesfalls überraschte. Auch Profitänzerin Oana war zunächst begeistert von Amiras Können – eine starke Entwicklung kann sie allerdings nicht beobachten!

In ihrem Podcast "Tanz oder gar nicht" plauderte die 34-Jährige mit ihrem Partner Erich Klann (34) über die Leistung der gebürtigen Österreicherin. Mit ihrer Optik hat Amira Oana direkt in ihren Bann gezogen – allerdings: "Wenn du aussiehst wie ein Ferrari, dann musst du tanzen wie ein Ferrari", betonte die Choreografin. Die Wahl-Kölnerin bleibe jedoch hinter den Erwartungen zurück. "Ich habe noch nie eine Staffel erlebt, bei der ich in der Kennenlernshow eine so starke Tänzerin sehe und so viel Potenzial da ist – und es geht einfach nicht auf", urteilte Oana.

Die ehemalige DSDS-Jurorin glaubt, dass ihre Beobachtung auch mit Amiras umwerfender Erscheinung zu tun habe. "Diese Mischung – man erwartet so viel. Ich denke mir: Egal, was sie machen würde, ich würde immer suchen", räumte Oana ein.

