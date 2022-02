Oliver Pocher (44) hat an seine Amira (29) geglaubt! In der vergangenen Woche flimmerte die Let's Dance-Kennenlernshow über die Bildschirme. Bevor die Promis ihren Tanzpartnern zugewiesen wurden, zeigten alle bei Gruppentänzen erstmals, was in ihnen steckt. Amira sahnte hinter Janin Ullmann (40) nicht nur die zweithöchste Jurywertung ab, sondern bekam nach Auswertung der Zuschaueranrufe auch eine Wildcard für die erste Mottoshow. Während die Moderatorin von ihrer Leistung überrascht war, wusste Olli längst, dass Amira vorne mitmischen würde.

"Ich habe dir schon vorher angekündigt, dass es richtig gut laufen wird und dass das top aussieht", betonte der Comedian im Podcast "Die Pochers hier!". Er habe die ersten Tanzversuche schon ein paar Tage vor der Sendung begutachten können. "Da sah das schon aus, wie ihr es am Freitag gemacht habt", schwärmte er. Ganz besonders freute sich der gebürtige Hannoveraner darüber, dass es sogar Standing-Ovations für Amira und ihr Team gegeben hatte.

Die Österreicherin selbst ist nach der Kennenlernshow guter Dinge, ihre Mega-Aufregung hinter sich lassen zu können. "Ich bin stolz auf mich. Ich hätte vor allem nicht gedacht, dass ich es durchstehe", stellte sie klar. Das Gefühl für die Musik sei von Beginn an bei ihr da gewesen – jetzt müsse sie mit Profi Massimo Sinató (41) vor allem noch an ihrer Haltung arbeiten.

