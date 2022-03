Tara Tabitha (29) zieht ein Dschungelcamp-Fazit! Die gebürtige Österreicherin nahm dieses Jahr an der 15. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teil. Die Promis wissen: Die Teilnahme am Dschungelcamp kann einen fulminanten Karriereaufstieg bedeuten. Doch wer sich als Sympathieträger oder Nervensäge entpuppt und wem das positiv angerechnet wird, entscheiden die Zuschauer. Vor allem Kandidatin Tara bekam dieses Jahr ihr Fett weg. Die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin musste daher als Erste das Dschungelcamp verlassen. Im Promiflash-Interview stellte Tara jetzt unter anderem klar, was sie in der nächsten Show besser machen will und inwiefern sie auch mächtig von ihrer Dschungelcamp-Teilnahme profitiert hat.

