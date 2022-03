René Casselly (25) gibt beim Training wirklich alles! Der Artist ist in diesem Jahr Promikandidat bei Let's Dance. Gemeinsam mit Kathrin Menzinger (33) rockte er dort bereits das Parkett und begeisterte mit der einen oder anderen akrobatischen Einlage. Doch die riskanten Figuren gehen ab und zu auch mal in die Hose – beim Training schlug sich René nun sogar seine Nase blutig!

In seiner Instagram-Story teilte der Zirkusartist jetzt einige Einblicke in die Proben mit der Profitänzerin. Dabei kam es offenbar zu einem kleinen Unfall – denn René stand auf einmal mit blutiger Nase da! "Ja, so schaut es aus, wenn man mit der Kathrin trainiert. Training läuft wieder gut. Kathrin hat wieder zugeschlagen!", scherzte er – die Blondine wehrte sich jedoch sofort: "Ich habe nichts gemacht. Ich habe dich nicht mal berührt."

Die teils blutigen Abmühungen des 25-Jährigen lohnten sich bisher aber. In der vergangenen Show bekamen René und Kathrin für ihren Quickstep starke 29 Punkte – nur ein einziger Punkt fehlte den beiden zur Höchstpunkzahl. "Man sieht, dass du Talent hast!", schwärmte Jurorin Motsi Mabuse (40).

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius René Casselly und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / rene_casselly Kathrin Menzinger und René Casselly beim "Let's Dance"-Training

Anzeige

Getty Images René Casselly and Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de