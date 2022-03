Kilian Kerner ist mit Violas Look doch nicht so ganz einverstanden. Der Designer versicherte kürzlich, dass die diesjährige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin das geborene Model sei. Vor allem schwärmte der Modeschöpfer von dem schönen Gesicht der Bremerin. Bei GNTM stand nun das heiß ersehnte große Umstyling an. Für Viola hieß es jedoch: Alles bleibt, wie es ist. Damit ist Viola-Fan Kilian nicht ganz einverstanden!

Promiflash traf Kilian auf der Berlin Fashionweek, auf der er seine neue Kollektion "Claudette & Rico – Eine Liebe zwischen Mond und Asphalt" auf dem Laufsteg inszenierte. Auf seiner Show lief auch die diesjährige GNTM-Kandidatin Martina Gleissenebner-Teskey (50). Der 43-Jährige könne sich auch vorstellen, Viola über seinen Laufsteg stolzieren zu lassen, doch eine Bedingung habe er. "Ich würde ihr nur die Haare vorher abschneiden. Ich mag das hinten nicht. [...] Ich finde sie sensationell, aber ich fand es schade, dass sie kein Umstyling bekommen hat", erklärte er.

Dennoch beteuerte Kilian: Viola sei für ihn das Gesicht der aktuellen "Germany's next Topmodel"-Staffel. Außerdem sei ihre Haarpracht insbesondere in der Umstyling-Folge sogar überraschenderweise ganz "bombastisch" gewesen, wunderte sich der Berliner im Promiflash-Interview. Neben Viola könne sich Kilian vorstellen, auch Vanessa Kunz für sich laufen zu lassen. "Ich finde Vanessa mega. Ich glaube, dass ich in der nächsten Saison mit Vanessa arbeiten will", meinte der Designer.

Instagram / viola.gntm22.official Viola, Kandidatin bei der 17. Staffel von "Germany's next Topmodel"

ProSieben/Richard Hübner Viola und Kashmira Maduwege bei "Germany's next Topmodel'

ProSieben / Richard Hübner Vanessa Kunz, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2022

