Was waren ihre ersten Gedanken? In der letzten Folge der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel verpasste Modelmama Heidi Klum (48) ihrer Kandidatin Vanessa Kunz das krasseste Umstyling. Die langen brünetten Haare der Beauty wurden nicht nur auf Kinnlänge abgeschnitten, sondern auch türkis gefärbt. Inzwischen hat sich die Azubine total an ihren neuen Look gewöhnt. Im Promiflash-Interview sprach Vanessa nun über ihren ersten Blick in den Spiegel.

"Krass, ich erkenne mich gar nicht wieder", erinnerte sich Vanessa im Gespräch mit Promiflash an ihre ersten Gedanken nach ihrer Typveränderung. Ihr Entsetzen erklärt sich die Castingshow-Teilnehmerin heute folgendermaßen: "Ich denke, der Schock kam daher, dass ich zuvor noch nie eine solch' krasse Veränderung hatte, geschweige denn überhaupt eine andere Haarfarbe." Inzwischen habe sich die 20-Jährige an ihren neuen Look gewöhnt und freut sich sogar darüber, dass sie die krasseste Haarveränderung der Staffel bekommen hat. "Denn dann sieht wohl Heidi auch das gewisse Etwas in mir", weiß Vanessa zu schätzen.

Inzwischen gefällt Vanessa ihre neue Haarpracht sogar so gut, dass sie – anders als in der Umstyling-Folge angekündigt – vorerst bei ihrem neuen Look bleiben möchte. "Ich hatte in den ersten Tagen tatsächlich mega den Drang dazu, erst mal zum Friseur zu gehen, um meinen Look zu „retten“, aber als ich dann auch die ersten Ergebnisse des Walks beziehungsweise die Fotos gesehen habe, hat es mir umso mehr gefallen", gestand sie im Interview.

Instagram / vanessa.gntm22.official Vanessa Kunz, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2022

Instagram/ vanessa.gntm22.official Vanessa Kunz, GNTM-Kandidatin

Instagram / vanessa.gntm2022.official Vanessa, GNTM-Kandidatin 2022

