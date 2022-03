Kim Kardashian (41) ist überglücklich mit Pete Davidson (28). Zuerst kamen die Gerüchte, dass die beiden zusammen seien, im Oktober 2021 auf, nachdem sie immer wieder im vertrauten Umgang miteinander gesichtet worden waren. Allerdings bestätigten sie ihre Beziehung nicht offiziell und hielten sie auch weitgehend von der Öffentlichkeit fern – bis die Unternehmerin vergangene Woche zum ersten Mal gemeinsame Bilder im Netz postete. Jetzt sprach Kim über ihr großes Glück.

In der "The Ellen DeGeneres Show" wirkte sie sehr glücklich, weswegen Talkhost Ellen (64) sie darauf ansprach. "Im Leben, egal was es ist, ermutige ich die Menschen, die ich liebe, einfach glücklich zu sein", erklärte Kim daraufhin. Diesen Rat habe sie sich jetzt selbst zu Herzen genommen: "Ich habe mir gesagt: 'Weißt du was, ich bin in meinen 40ern – scheiß drauf, mach es einfach!'" So habe die vierfache Mutter schließlich ihr Glück gefunden. "Es fühlt sich so gut an. Daran möchte ich für immer festhalten", schwärmte sie von ihrer Beziehung.

Hinter der Veröffentlichung der Fotos zu genau diesem Zeitpunkt stecke aber keine Strategie. "Ich denke, es ist nicht offiziell, bis du es postest", witzelte Kim. Sie habe so viele süße Bilder von sich und Pete und wolle sie am liebsten der ganzen Welt zeigen. Doch damit halte sie sich zurück: "Ich denke: 'Sei nicht so extrem, poste nicht so viel, gib nur einen kleinen Einblick.'" Da die 41-Jährige nicht mehr gedatet habe, seit es Instagram gibt, sei sie mit Pärchenposts unsicher: "Ich weiß nicht, was die Regeln dafür sind!"

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im März 2022

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im März 2022

Getty Images Pete Davidson im Dezember 2021

