Pete Davidson (28) trägt den Namen seiner Liebsten, Kim Kardashian (41), auf der Haut. Vor wenigen Tagen kursierte ein Bild in den Medien, auf dem man den Comedian oben ohne sah. Doch ein Detail des Fotos stach dabei besonders ins Auge: Auf dem Oberkörper des Schauspielers war der Schriftzug "Kim" zu erkennen. Wie diese nun ausplauderte, ließ sich Pete ihren Namen tatsächlich in seine Haut einbrennen!

"Ja, er hat ein paar Tattoos [...], aber der 'Kim'-Schriftzug ist kein Tattoo. Es ist eigentlich ein Brandzeichen", erzählte der Keeping up with the Kardashians-Star in der "The Ellen DeGeneres Show". Doch warum hat der 28-Jährige sich dafür entschieden? "Er wollte etwas tun, das völlig anders ist", erklärte die vierfache Mutter. Pete habe sich bereits ein paar Tattoos für sie stechen lassen, doch auch wenn sie die Geste süß fand, sei das letztendlich bei Tattoo-Liebhabern nichts besonderes.

Zudem verriet die Unternehmerin, welches Kunstwerk auf dem Körper ihres Liebsten, das er ihr gewidmet hat, ihr am meisten gefällt. "Es lautet 'Mein Mädchen ist Anwältin' – und das ist echt süß!", schwärmte die 41-Jährige. Welche weiteren Tattoos sich der Komiker für sie stechen ließ, wollte sie jedoch nicht mitteilen.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Anzeige

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im März 2022

Anzeige

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de