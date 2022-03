Was läuft wirklich zwischen Calvin Kleinen (30) und Laura Maria Lettgen? Der Temptation Island-Boy und die Are You The One?-Beauty kämpfen in der diesjährigen Staffel von #CoupleChallenge um den Sieg. Calvin stellt sich im eisigen Finnland mit seinem Bruder Marvin den knallharten Aufgaben. Laura möchte mit ihrer Freundin Victoria das Preisgeld von 100.000 Euro einsacken. Der TV-Aufreißer und die Blondine nähern sich dabei in der Villa an. Ein anderes Pärchen vermutet jedoch: Dieser Flirt ist nur gespielt!

Diese Zweifel äußerten nämlich Tommy Pedroni und Sandra Sicora (29) gegenüber Promiflash. "Die Situation zwischen den beiden kam uns etwas komisch rüber, als wäre es gezwungen gewesen für die Show", verriet das Ex on the Beach-Traumpaar. Calvin und Laura flirteten in der Villa bisher heftig miteinander. Doch ist das nur Show? "Das hatte nichts mit ehrlichem Interesse zu tun", finden Tommy und Sandra. Lauras Freundin Victoria hatte mit Calvin schon mal was am Laufen. Dass dieser nun mit Laura anbandelt, finden die beiden unverständlich.

"Unter echten Freunden teilt man eigentlich nicht den Sexpartner, aber jeder sieht das ja anders", erklärten sie. Für Victoria ist es aber wohl in Ordnung, dass Laura Interesse an Calvin zeigt. "Zwischen mir und Calvin läuft nichts, also kann jeder machen, was er möchte", stellte die Beauty gegen Promiflash klar.

Alle Infos zu “#CoupleChallenge – das stärkste Team gewinnt” auf RTL+.

Anzeige

Instagram / tommypedroni Sandra Soleil und Tommy Pedroni, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2022

Anzeige

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / xvictoriaxvcx "#CoupleChallenge"-Kandidatin Victoria Lukac im Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de