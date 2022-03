Was geht zwischen Laura Maria Lettgen und Calvin Kleinen (30)? Die beiden nehmen in der diesjährigen Staffel von #CoupleChallenge teil. Die Blondine tritt mit ihrer besten Freundin Victoria an. Der Temptation Island-Boy kämpft mit seinem Bruder Marvin um das Preisgeld von 100.000 Euro. Beim ersten Aufeinandertreffen konnte der TV-Aufreißer seine Augen nicht von der Influencerin lassen. Wie denkt sie über Calvin? Promiflash hat Laura es verraten!

Die ehemalige Love Island-Kandidatin hat offenbar ebenso viel Gefallen an ihrem Mitstreiter gefunden. "Ich war mit Calvin sofort auf einer Wellenlänge. Ich war richtig geschockt, wie gut wir uns verstehen", erklärte Laura. Für sie war schnell klar, dass sie ihren Mitbewohner unbedingt näher kennenlernen möchte. "Ich konnte mir schon von Anfang an mehr mit ihm vorstellen. Irgendwie hat es von der ersten Sekunde an gefunkt zwischen uns", verriet die Beauty weiter. Calvin sieht das augenscheinlich genauso.

Der Reality-TV-Star erklärte Promiflash: "Ich finde Laura megaheiß, ich schwöre, auch ihren Charakter finde ich mega." In Folge zwei verbrachten die beiden sogar schon ein wenig Zeit zu zweit zusammen – in der kleinen Sauna der kuscheligen "#CoupleChallenge"-Villa hatten sie sich immer wieder intensivere Blicke zugeworfen.

