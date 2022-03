Sind die Befürchtungen wegen Kanye Wests (44) Verhalten möglicherweise unbegründet? Seit einigen Monaten steht der US-amerikanische Rapper wegen des Ehedramas mit seiner Noch-Frau Kim Kardashian (41) in den Schlagzeilen. Nach ihrer Trennung im vergangenen Jahr lässt er keine Gelegenheit aus, um gegen den Keeping Up with the Kardashians-Star zu schießen. Fans fürchten daher um die Sicherheit der Unternehmerin und ihrer vier gemeinsamen Kinder North (8), Saint (6), Chicago (4) und Psalm (2). Seine Ex-Freundin Julia Fox ist aber davon überzeugt, dass Kanye nicht gefährlich ist!

Das erklärte das Model nun gegenüber TMZ. In einem kurzen Statement bestand Julia darauf, allen Beteiligten müsse klar werden, dass Ye keiner Fliege etwas zuleide tun würde. Für viele hatte der "Praise God"-Interpret mit seinen fragwürdigen Aktionen eine Grenze überschritten. Beispielsweise hatte er in dem Musikvideo zu seinem Song "Eazy" angedeutet, Kims Freund Pete Davidson (28) lebendig begraben lassen zu wollen. Julia verteidigt ihren Ex trotz ihrer Trennung im Februar. Sie bleibt bei ihrem Standpunkt: Kanye ist harmlos!

Stattdessen glaubt die Beauty, dass seine Beleidigungen gegen Kim lediglich Teil seines künstlerischen Ausdrucks seien. Den Leuten, welche behaupten, dass der 44-Jährige aggressiv rüberkomme, stimme sie aber zu. Doch körperliche Drohungen würde Kanye niemals aussprechen. Er habe sie während ihrer kurzen Romanze immer gut behandelt.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern North, Saint, Chicago und Psalm, 2019

Getty Images Model Julia Fox im März 2022

ActionPress Julia Fox und Kanye West im Januar 2022 in Los Angeles

