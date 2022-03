Léon bekommt Unterstützung von einem Love Island-erprobten Buddy! In der anstehenden Staffel wird sich der 25-Jährige auf die Liebesinsel wagen und sich unter die flirtwütigen Islander mischen. Den Anstoß für die Bewerbung bekam er aus seinem Freundeskreis – und zwar von keinem Unbekannten: Fynn Lukas Kunz stand im Finale der fünften Staffel und ist ein guter Freund von Léon, wie dieser Promiflash verriet!

"Er ist ein guter Kumpel von mir. Ich bin auch durch ihn auf das Format gekommen und darauf, mich hier zu bewerben", berichtete Léon im Gespräch mit Promiflash. Die beiden Lüneburger haben sich auch schon im Vorfeld über Fynns Erfahrung in der Kuppelshow unterhalten. "Er hat nur gesagt, er kann es von sich aus empfehlen. Er hat eine richtig geile Zeit gehabt und würde es immer wieder machen", erzählte der Student. Ins Detail sei Fynn aber nicht gegangen. "Er will mir aber auch nicht die Vorfreude nehmen."

Dafür zeigt Fynn im Netz schon jetzt eine Menge Support für seinen Freund. "Bruder, wir sehen uns in ein paar Wochen. Du wirst das rocken!", schrieb der 24-Jährige in seiner Instagram-Story. Er drücke die Daumen, dass Léon in der Show "seine Perle" findet.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

