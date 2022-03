Nathalie Volks (25) Liebes-Outing versetzt die Fans in einen Schock. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin gab am Mittwoch bekannt, dass sie wieder mit ihrem Ex-Partner Frank Otto (64) liiert ist. Sie habe nie aufgehört, den Unternehmer zu lieben. Nur wenige Wochen zuvor endete die Beziehung des Models mit Samuel Levy. Doch kam das Liebes-Comeback wirklich überraschend? Die Promiflash-Leser sind sich bei der Beantwortung dieser Frage einig.

In einer Promiflash-Umfrage verrieten 3.050 Leser (Stand: 16. März, 21:30 Uhr), ob sie Nathalies Rückkehr zu ihrem Ex überrascht hat. Rund 69,6 Prozent (2.124 Stimmen) meinten, dass sie das Liebes-Comeback der Influencerin mit dem 64-Jährigen nicht haben kommen sehen. Die Leser haben wohl nicht damit gerechnet, dass die 25-Jährige noch immer Gefühle für Frank hegt. 30,4 Prozent (926 Stimmen) hingegen überraschte die Neuigkeit nicht. Sie haben bereits damit gerechnet, dass Nathalie irgendwann wieder mit ihrem Ex zusammenkommen wird.

Auch im Netz sind die Nutzer schockiert. "Also wenn ich er wäre, würde ich das Theater nicht mehr mitmachen", kommentierte eine Userin unter dem Beitrag auf dem Promiflash-Instagram-Account. "Mal ausprobieren, ob es nicht was Besseres gibt? Das war wohl nix, dann nehmen wir halt wieder den Ex. Wie lange es wohl diesmal hält, bis sie wieder 'ausreißt'?", meinte ein weiterer Follower.

Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk im Oktober 2016

MediaPunch/ActionPress Frank Otto und Nathalie Volk auf der MusiCares-Gala in Los Angeles

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Frank Otto im August 2020

