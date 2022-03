Sie war vom ersten Tag an mit dabei! Seit 2007 war Caitlyn Jenner (72) zusammen mit ihrer Ex-Frau Kris Jenner (66) und ihrer gemeinsamen Familie in der bekannten Reality-TV-Serie Keeping up with the Kardashians zu sehen. Seitdem sich die einstige Olympiagewinnerin im Jahr 2015 als Transgender geoutet hatte, ist die Beziehung zu der berühmten Großfamilie jedoch nicht mehr dieselbe. In dem neuen Reality-Format der Kardashians wird die 72-Jährige nun auch nicht mit von der Partie sein. Doch was sagt Caitlyn eigentlich dazu?

Nachdem Kris Jenner bestätigte, dass Caitlyn nicht in der neuen Serie "The Kardashians" zu sehen sein wird, äußerte sich die ehemalige Teilnehmerin des britischen Dschungelcamps nun über ihren Realityshow-Rauswurf. "Ich war vom ersten Tag an dabei, als es losging. Ich habe es wachsen sehen. Und die Show fast 20 Staffeln lang zu machen, war einer der Höhepunkte meines Lebens", schrieb Caitlyn am Donnerstag auf ihrem Twitter-Account. "Es war unglaublich, all diese Jahre mit meiner Familie arbeiten zu können und mit den Fans in Kontakt zu kommen", erklärte sie weiter. Sie fügte hinzu, sie sei glücklich darüber, dass es nun für ihre Familie weitergehe.

Dass Caitlyn das angespannte Verhältnis zwischen ihr und ihrer Familie bedrückt, äußerte sie bereits während ihrer Teilnahme beim US-amerikanischen Big Brother VIP. "Ich würde von meinem Standpunkt aus sagen, dass unsere Beziehung nicht so gut ist, wie sie sein sollte", räumte die Fernsehpersönlichkeit damals ein.

Instagram / caitlynjenner Caitlyn Jenner, Oktober 2019

Getty Images Caitlyn Jenner bei einem Event in Century City im Februar 2020

Instagram / caitlynnjenner Kris und Caitlyn Jenner

