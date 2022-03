Er steht ihr zur Seite! Pete Davidson (28) ist schon seit einer Weile eine der zentralen Figuren im Scheidungsstreit zwischen seiner Partnerin Kim Kardashian (41) und ihrem Noch-Ehemann Kanye West (44). Besonders wenn es um die Erziehung der gemeinsamen Kinder ging, flogen bei dem Rapper und der Influencerin häufig die Fetzen. Doch genau in diesem Punkt stärkte Pete seiner Liebsten nun den Rücken: Er verteidigte Kim nun Kanye gegenüber!

In Chatverläufen zwischen Pete und Kanye, die Page Six vorliegen, geht es explizit um Kim. "Sie ist wirklich die beste Mutter, die ich je getroffen habe. Was sie für ihre Kids tut ist wirklich toll und du kannst froh sein, dass sie die Mama deiner Kinder ist", schrieb der Komiker. Er wolle nicht weiter schweigend zusehen, während sich das Noch-Ehepaar mit Vorwürfen überschütte, fügte er hinzu.

Teil des Austausches der beiden war auch ein Bild, das Pete mit nacktem Oberkörper im Bett zeigt. Bei vielen Fans sorgte die Aufnahme, die der Saturday Night Live-Star Kanye schickte, für Aufregung: Denn unter seiner rechten Schulter machten aufmerksame Beobachter ein Tattoo aus, das den Namen "Kim" zu zeigen scheint.

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im März 2022

