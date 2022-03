Der Streit von Kanye West (44) und Kim Kardashian (41) geht weiter! Der Rapper und die Keeping Up with the Kardashians-Beauty liefern sich seit ihrer Trennung häufig hitzige Streitereien – und mittendrin: die gemeinsame Tochter North (8). Vor allem ihr TikTok-Account führt bei Kanye zu Unbehagen – dagegen geht er erneut öffentlich im Netz vor: Jetzt schimpfte er deshalb erneut über seine Ex!

Nachdem die Achtjährige auf ihrem TikTok-Profil, das sie mit ihrer Mama teilt, ein Video hochlud, platzte Kanye der Kragen: Dort posierte sie stark geschminkt zu dem Lied "Emo Girl" von Machine Gun Kelly (31). "Ich habe euch schon mal von diesem TikTok-Zeug erzählt. Jetzt singt meine Achtjährige hier, dass sie sich in ein Emo-Mädchen verliebt hat", klagte Kanye daraufhin unter einem Video-Statement auf Instagram, das er mittlerweile wieder gelöscht hat. Schon vor einigen Wochen geriet der "Jesus Walks"-Interpret mit seiner Ex deswegen aneinander, da er findet, seine Tochter sei zu jung für die Plattform.

Offenbar fühlt sich Kanye derzeit ziemlich ausgeschlossen, was die Erziehung der gemeinsamen Kinder angeht. "Ich werde nicht zulassen, dass meine Tochter von TikTok oder Disney benutzt wird. Ich habe ein Mitspracherecht", kündigte er an. Aber nicht nur das stört ihn: In einem weiteren Video entrüstete er sich darüber, dass seine vier Sprösslinge nicht zum Sonntagsgottesdienst gegangen und auch bei der Release-Show seines neuen Albums North nicht erschienen waren.

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye Wests Tochter North

Getty Images Rapper Kanye West mit seiner Tochter North beim Super Bowl 2022

