Was läuft da zwischen den beiden? In letzter Zeit heizten Cedric Beidinger und Hanna Annika (24) die Gerüchteküche ordentlich an: Die beiden schienen gemeinsam im Urlaub gewesen zu sein und hielten sich zeitgleich an denselben Orten auf. Bislang waren das nur reine Vermutungen und keiner der beiden äußerte sich dazu, doch Promiflash fragte bei den Reality-TV-Stars nach: Wie stehen Cedric und Hanna wirklich zueinander?

Auf dem Event "Doing the Lit Social-Media-Shit" im Rahmen der Berlin Fashion Week traf Promiflash auf den #CoupleChallenge-Kandidaten und die Ex on the Beach-Bekanntheit. Die beiden kamen sogar gemeinsam an! "Wir haben uns hier verabredet vor Ort – als Freunde", betonte Cedric jedoch. Sie seien lediglich gut befreundet und auch die ähnlichen Social-Media-Beträge seien reiner Zufall. "Ich sage mal so: Ein Auto sieht von innen auch immer gleich aus", witzelte der Influencer.

Offenbar pflegen die TV-Stars eine gute Freundschaft. Selbst ihr Outfit für das Fashion-Event stimmten sie aufeinander ab! Während Hanna einen rosafarbenen Look wählte, hielt Cedric ebenfalls seine Farbwahl im Pastellspektrum. "Ich habe einfach geschaut, beziehungsweise die weibliche Begleitung gefragt, ob das farblich wenigstens ein bisschen passt. [...] Wir wollten uns da schon ein bisschen matchen", erklärte der Ex von Gina Beckmann seine Kleiderwahl.

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger im März 2022 in Amsterdam

Instagram / hannannika_ Hanna Annika, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger, "#CoupleChallenge"-Sieger 2021

