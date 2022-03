Julia Weinhäupl (22) lässt sich diese Erfahrung nicht nehmen! Bei Germany's next Topmodel ist das alljährliche Umstyling von den Kandidatinnen gleichermaßen gefürchtet und erhofft. Während einige Nachwuchsmodels auf keinen Fall einen neuen Look möchten, fiebern andere nahezu auf ein Umstyling hin – so auch Julia. Sie hätte sich eine Veränderung gewünscht. Die blieb ihr in der Sendung allerdings verwehrt. Jetzt holte die gelernte Kosmetikerin den Friseurbesuch nach.

Die Reise bei GNTM ging für Julia am vergangenen Donnerstagabend zu Ende. Auf Instagram zeigte sie nur kurz darauf, wie sie sich nach den Dreharbeiten verändert hat. Statt ihrer langen braunen Haare trägt die Surbergerin nun einen schwarzen Bob. Zum Ende ihrer GNTM-Zeit schreibt sie im Netz: "Keine Sorge, es geht mir wirklich sehr gut."

Besonders traurig über Julias Exit war ihre Kollegin Viola. Die beiden wurden während der Sendung zu besten Freundinnen. Jetzt muss die pinkhaarige Schönheit, die ebenfalls kein Umstyling bekam, ohne ihre BFF weiterkämpfen.

Instagram / juwel_2000 Julia Weinhäupl, GNTM-Kandidatin 2022

Instagram / juwel_2000 Julia Weinhäupl, GNTM-Kandidatin 2022

Instagram / julia.gntm22.official Viola und Julia, GNTM-Girls 2022

