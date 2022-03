Dieser Name ist weltweit bekannt. Lewis Hamilton (37) ist einer der erfolgreichsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten, denn bereits sieben Mal konnte er den Weltmeistertitel für sich gewinnen. Aufgrund seiner Verdienste im Rennsport wurde ihm sogar die höchste Ehre zuteil, die ein britischer Staatsbürger erhalten kann: Er wurde von der Queen (95) zum Ritter geschlagen. Jetzt will Lewis aber den Namen, unter dem ihn jeder kennt, ablegen.

Das bestätigte er jetzt auf der Dubai Expo. Der Mercedes-Pilot sei zwar sehr stolz auf seinen Nachnamen, den er von seinem Vater übernommen hat – jedoch stelle er die Tradition der Namensgebung infrage. "Ich verstehe die Idee nicht ganz, dass die Frau ihren Namen verliert, wenn sie heiratet. Ich möchte, dass der Name meiner Mutter mit dem Namen Hamilton weitergeführt wird", begründete der Sportler seine Entscheidung. Dementsprechend wird er in Zukunft wohl einen Doppelnamen tragen: Zu Ehren seiner Mutter Carmen wird er bald also entweder Hamilton-Larbalestier oder Larbalestier-Hamilton heißen.

Die Namensänderung gestalte sich jedoch langwierig. "Wir arbeiten daran", hielt sich Lewis mit genaueren Aussagen über seinen Plan bedeckt. Beim Großen Preis von Bahrain am kommenden Sonntag, der den Auftakt in die Weltmeisterschaft 2022 bildet, wird er aber vermutlich noch mit seinem alten Namen antreten.

Anzeige

Getty Images Lewis Hamilton mit seiner Mutter Carmen Larbalestier vorm Windsor Castle

Anzeige

Getty Images Lewis Hamilton im März 2022

Anzeige

Getty Images Lewis Hamilton im März 2022 auf der Paris Fashion Week

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de