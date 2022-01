Was ist ihr Geheimnis? Charli D'Amelio (17) startete vor zwei Jahren auf der Plattform TikTok durch. Mit ihren witzigen Tanzvideos erarbeitete sich die US-Amerikanerin in rasantem Tempo eine weltweite Fangemeinde. Mittlerweile folgen ihr mehr als 130 Millionen Menschen. Seit dem 13. Oktober ist auf Disney+ zudem ihr Reality-Format "The D'Amelio Show" zu sehen. In einer Pressekonferenz zur Sendung verriet Charli in Anwesenheit von Promiflash jetzt das Rezept für ihren Erfolg: "Es hat am Anfang einfach Spaß gemacht, und den Leuten gefällt es, anderen dabei zuzugucken, wie sie Spaß haben. Es war dann eine Art Schneeballsystem, dass mehr und mehr Menschen auf meiner Seite gelandet sind."

