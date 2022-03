Endlich geht das Rätselraten wieder los! Morgen startet eine brandneue Staffel der beliebten Gesangsshow The Masked Singer. Zehn maskierte Prominente werden auf der Bühne wieder alles geben – und dabei versuchen, ihre Identität geheim zu halten. Bisher sind noch keine Details, geschweige denn Indizien an die Öffentlichkeit gelangt. Trotzdem haben die "Masked Singer"-Fans schon erste Ideen und Hoffnungen, welche Stars in den Kostümen stecken könnten...

Sechs der insgesamt zehn Masken sind bereits bekannt gegeben worden, darunter auch die Möwe: Unter dieser ulkigen Aufmachung vermuten die Ratefans niemand Geringeren als den Comedian Otto Waalkes (73)! Auch im Zebrakostüm soll eine unterhaltsame Person stecken: Hier tippt die Community auf Komikerin Anke Engelke (56) oder Reality-TV-Star Evelyn Burdecki (33). Und hinter dem süßen Koala soll sich der ehemalige Dschungelcamp-Moderator Daniel Hartwich (43) verstecken – vielleicht wegen der Verbindung zum Busch?

Hinter dem funkelnden Seestern vermuten die Zuschauer eine wahrhaft schillernde Persönlichkeit: Conchita Wurst (33)! Bei dem Dornteufel schwanken die Fans zwischen dem Moderator Klaas Heufer-Umlauf (38) und dem Musiker Paddy Kelly (44). Und wer könnte der Gorilla sein? Hier denken die "Masked Singer"-Begeisterten an den Comedian Oliver Pocher (44) oder den Sänger Peter Fox (50) – wohl wegen seines berühmten Songs "Stadtaffe".

ProSieben/Benjamin Kis Die Möwe, das Zebra und der Dornteufel sowie Matthias Opdenhövel von "The Masked Singer"

Instagram / ottoause Otto Waalkes, Komiker

Getty Images Daniel Hartwich im März 2021

