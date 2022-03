Kann Amber Heard (35) den Prozess gegen ihren Ex Johnny Depp (58) dank Elon Musk (50) gewinnen? Seit 2016 liefern sich die Aquaman-Darstellerin und der Schauspieler einen verbitterten Rosenkrieg vor Gericht. Dabei warf sie dem Fluch der Karibik-Star unter anderem auch vor, handgreiflich geworden zu sein. In wenigen Wochen geht das Gerichtsverfahren in die nächste Runde und Ambers Ex Elon soll im Prozess für sie aussagen.

Wie Radar Online berichtete, stehe der Telsa-Gründer auf der Zeugenliste der 35-Jährigen und werde in wenigen Wochen vor Gericht aussagen. Laut Medienberichten soll der achtfache Vater, während Amber mit Johnny zusammen war, eine Affäre mit ihr gehabt haben. Neben dem 50-Jährigen werden noch weitere Promis in den Zeugenstand gerufen. Darunter auch James Franco (43).

Im Dezember gab Page Six bekannt, dass der Schauspieler in dem Prozess über seine Verbindung zu Amber sprechen soll. Wie auch Elon wird dem Filmstar unterstellt, damals eine Liaison mit der Blondine gehabt zu haben. Zudem hofft man wohl, dass der 43-Jährige aufklären kann, ob die Schauspielerin tatsächlich unter häuslicher Gewalt litt.

Anzeige

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Januar 2016

Anzeige

Getty Images Elon Musk bei der Oscar Afterparty in Beverly Hills im Februar 2015

Anzeige

Getty Images James Franco bei den Governors Awards 2017 in Hollywood

Anzeige

Denkt ihr, Elons Aussage wird in dem Prozess weiterhelfen? Ich hoffe es! Das bezweifel ich irgendwie. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de