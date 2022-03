Die aktuelle Staffel von Germany's next Topmodel ist im vollen Gange – doch schon jetzt schnuppern einige GNTM-Girls Star-Luft auf dem Catwalk! Auf der Fashion Week in Berlin traf Promiflash die diesjährigen Kandidatinnen Luca (20), Viola, Juliana, Jessica (22) und Co. In einem ziemlich privaten Talk gaben die Girls preis, wie es ihnen mit diesem neuen Bekanntheitsgrad geht. Vor allem Jessica ist total überwältigt. "Das ist auf jeden Fall richtig cool und ich fühle mich wie ein Star. Es ist schon krass, was man alles durch GNTM erreicht in seinem Leben", verriet sie im Interview.

