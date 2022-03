Norman Reedus (53) gibt jetzt Entwarnung. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der The Walking Dead-Star während der Dreharbeiten für die Serie einen kleinen Unfall hatte. Der Schauspieler hatte sich am Set eine Gehirnerschütterung zugezogen, die ihn vorerst außer Gefecht gesetzt hatte. Ob der TV-Star weitere Verletzungen davongetragen hat, war noch unklar. Nun meldete sich Norman im Netz zu Wort und gab seinen Fans ein kurzes Gesundheitsupdate.

"Ich hatte einen Unfall, aber es geht mir schon besser und sie haben mir gesagt, dass ich am Dienstag wieder arbeiten gehen kann", teilte der 53-Jährige auf Instagram mit. Zudem entschuldigte sich der Serienstar bei seinen Followern dafür, dass er aufgrund des Vorfalls nicht an einem Event in Atlanta teilnehmen konnte. "Ich hatte mich so darauf gefreut", betonte Norman.

Wie TMZ berichtete, habe man wegen des Ausfalls des Schauspielers sogar die Produktion der elften Staffel von "The Walking Dead" um einige Tage verschieben müssen. Der Sender AMC habe jedoch versichert, dass die Dreharbeiten rechtzeitig im Kasten seinen, sodass die neuen Folgen noch vor Jahresende ausgestrahlt werden können.

Getty Images Norman Reedus, Schauspieler

Getty Images Norman Reedus auf der New York Comic Con 2019

ActionPress Szene aus "The Walking Dead"

