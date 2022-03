Premiere bei The Masked Singer. Seit heute dürfen die Fans der beliebten Gesangsshow wieder miträtseln, welcher Promi sich unter welcher Maske versteckt. In den vergangenen Tagen gab der Sender bereits sechs der zehn Kostüme bekannt. Im Laufe der Show enthüllten sie nun eine weitere Maske – und diese ist besonders: Es handelt sich um eine von einem Kind entworfene Kostümierung!

In der vergangenen Staffel rief Moderator Matthias Opdenhövel (51) Kinder dazu auf, Entwürfe für eine Maskierung einzureichen. Unter den zahlreichen Einsendungen wählte einen Jury die Zeichnung von Emma aus, die den Namen Brilli trägt. Die Fans der Show sind begeistert: "Dass Kinder ein Kostüm zeichnen dürfen... Feier ich", schrieb ein Zuschauer auf Twitter.

Aber nicht nur die Idee fand großen Anklang bei den "The Masked Singer"-Anhängern. Auch das Kostüm, das Emma entwarf kam gut an. "Wie unfassbar niedlich ist denn bitte Brilli! Ich liebe ihn!", twitterte ein User. "Wie schön es ist, dass sie den 'echten' Brilli so nah am Entwurf gelassen haben. Wie cool!", freute sich ein weiterer Zuschauer.

Getty Images Brilli bei "The Masked Singer" auf der Bühne

Getty Images Emma, Brilli und Thore Schölermann bei "The Masked Singer"

Getty Images Brilli bei "The Masked Singer"

