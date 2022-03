Oti Mabuse (31) muss einen Schicksalsschlag verkraften. Die Profitänzerin hatte zuletzt eigentlich jeglichen Grund zum Feiern. Die Beauty nimmt nämlich erneut am Jury-Pult von der britischen Ausgabe von Dancing on Ice Platz. Aber auch im Privatleben durfte sie einige Höhepunkte erleben. Nach drei Jahren sah sie im Dezember 2021 endlich ihre Mutter wieder. Doch jetzt geht sie mit einer traurigen Nachricht an die Öffentlichkeit: Otis Nichte Tlhogi ist im jungen Alter verstorben.

Das teilte sie nun auf ihrem Instagram-Profil mit einem rührenden Beitrag mit. "Du warst erst 28 Jahre alt, aber schon der liebste und süßeste Mensch in meinem Leben. Ich habe meine Nichte, meine kleine Schwester und meine beste Freundin verloren", schrieb Oti unter die Bilderreihe. Die beiden hätten noch geplant gehabt, die Welt zu bereisen. Oti könne nicht glauben, dass Tlhogi nun nicht mehr bei ihr ist.

"Ich bin innerlich so erschüttert, dass ich den Schmerz nicht einmal ansatzweise beschreiben kann", hieß es in dem weiteren Posting. Woran Tlhogi gestorben ist, verriet Oti nicht. Doch sie versicherte, dass ihre Nichte stets gekämpft habe und stark gewesen sei.

Anzeige

Instagram / otimabuse Oti Mabuse, Tänzerin

Anzeige

Getty Images Oti Mabuse bei der "Strictly Come Dancing"-Showeröffnung in London im August 2019

Anzeige

Getty Images Oti Mabuse bei den BAFTA TV Awards, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de