René Casselly (25) plaudert aus dem Nähkästchen. Der Zirkusartist stellt derzeit bei Let's Dance sein Tanztalent an der Seite von Kathrin Menzinger (33) unter Beweis. Woche für Woche begeistert das Tanzpaar sowohl die Jury als auch das Publikum mit seinen spektakulären Darbietungen auf dem Tanzparkett. Doch wie entstehen eigentlich die oftmals waghalsigen Choreografien des Sportlers und der Profitänzerin? Das verriet René nun im Promiflash-Interview.

"Sie fragt mich, was ich kann und was ich nicht kann, und dann zeig ich ihr ein paar Videos von meinen Stunts und dann schießen direkt tausend Ideen in Kathrins Kopf", erzählte der 25-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Bei der Entwicklung der Choreo vertraue der ehemalige Ninja Warrior Germany-Sieger seiner Tanzpartnerin zu 100 Prozent. "Da gibt es nie etwas auszusetzen. Ich glaube, es gibt keine Partnerin, die besser zu mir passt", betonte er.

Zudem verriet der Tanzshow-Teilnehmer, dass die 33-Jährige bei der Erstellung ihres Tanzes perfektionistisch veranlagt ist. "Die Choreos von Kathrin sind einzigartig und man merkt wirklich, dass sie sich sehr viel Mühe gibt und erst gut schlafen kann wenn ihre Choreo zu 100 Prozent perfekt ist", plauderte René aus.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Getty Images René Casselly und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius René Casselly und Kathrin Menzinger im Februar 2022

RTL / Stefan Gregorowius René Casselly und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

