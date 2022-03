Sie hat schon genaue Zukunftsvorstellungen! Im Sommer vergangenen Jahres hat Frauke Ludowigs (58) Tochter Nele (18) einen großen Schritt gewagt: Das älteste Kind der erfolgreichen Moderatorin steht von nun an in der Öffentlichkeit und hat bereits den einen oder anderen Modeljob einheimsen können. Doch will Nele diesen Weg auch weiter gehen? In einem Interview verrät die 18-Jährige jetzt, was sie in Zukunft machen möchte!

Auf der Fashion Week in Berlin begleitete der Teenie seine Mutter zu der Show von Marc Cain. Am Red Carpet sprach das Mutter-Tochter-Duo mit Bunte dann ziemlich offen über Neles Zukunft. Und die Beauty hat auch schon genaue Vorstellungen. "Ich will auf jeden Fall studieren. Mir ist auch wichtig – bevor ich irgendwie reise oder irgendwas anderes mache – erst mal was Festes zu haben, damit ich dann nicht so ins Ungewisse laufe. Aber natürlich möchte ich auch die Welt sehen", erzählte Nele.

Und in welche Richtung das Studium gehen könnte, hatte die 18-Jährige bereits vor einigen Monaten deutlich gemacht. "Ich will definitiv in Mamas Beruf als Journalistin tiefer reinschnuppern. Sie hat Spaß an ihrem Beruf [...]. Ich finde es total interessant, was Mama macht", hatte Nele im Interview mit Gala verraten.

Anzeige

Instagram / fraukeludowig_official Frauke und Nele Ludowig Backstage bei einer Marccain-Kampagne im August 2021

Anzeige

Instagram / nelelud Nele Ludowig, Tochter von Moderatorin Frauke Ludowig

Anzeige

Instagram / nelelud Frauke Ludowig und ihre Tochter Nele

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de