Was geht denn da? Khloé Kardashian (37) ist seit geraumer Zeit wieder Single: Nach einer jahrelangen On-off-Romanze mit Tristan Thompson (31) zog die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit kürzlich endgültig die Reißleine. Zuvor soll der Basketballer sie mehrfach betrogen haben – auch während ihrer Schwangerschaft mit Töchterchen True (3). Nun scheint Khloé ihr Single-Leben voll auszukosten: Auf einer Party posierte sie innig mit einem fremden Mann!

In ihrer Instagram-Story teilte die Beauty einige Einblicke in ihren Abend: Ihre Schwester Kim Kardashian (41) feierte nämlich eine fette Launch-Party in Miami für ihre neue Badebekleidungslinie. Darunter teilte Khloé jedoch auch ein Selfie mit dem Unternehmer David Grutman! Die beiden posierten lässig und die Reality-TV-Schönheit legte ihre Hand verdächtig innig auf seine Brust. Später feierte sie noch ausgelassen unter den vielen weiteren Gästen. David ist dabei in der Partyszene in Florida nicht gerade unbekannt: Ihm gehören zahlreiche Clubs und Restaurants.

Mit ihm sollte bei Khloé jedoch höchstwahrscheinlich nichts laufen – er ist glücklich vergeben und stolzer Vater zweier Kinder. Doch allgemein ist sie langsam wieder bereit, sich auf jemand Neues einzulassen, wie vor Kurzem ein Insider gegenüber Hollywood Life verriet. "Sie weiß jetzt, was sie wert ist und ist absolut durch mit den Typen, die sie nicht zu schätzen wissen", erklärte die Quelle.

Instagram / realtristan13 Sportler Tristan Thompson und Reality-Queen Khloé Kardashian

Instagram / davegrutman David Grutman, Unternehmer

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

