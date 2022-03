Die Damenwelt muss nun ganz stark sein! Marc Terenzi (43) ist wieder vom Markt. Nachdem erst kürzlich bekannt geworden war, dass der Musiker und seine damalige Freundin Viviane Ehret-Kleinau getrennte Wege gehen, wurde schnell öffentlich, dass der Sänger schon wieder neu verliebt ist. Und zwar in Schauspielerin Jenny Elvers (49). So weit, so bedauerlich für Marcs weibliche Fans – doch es kommt sogar noch härter: Auch auf seine Strip-Auftritte müssen die Ladys von nun an verzichten.

Im Interview mit RTL verrät Jenny, dass sogar ihre Mama sich einen Kommentar über Marcs Strip-Karriere nicht verkneifen konnte. "Sie sagte: 'Hat er nicht mal gestrippt, das ist ja super bei der nächsten Familienfeier.'" Marc hingegen verteidigt seinen Teilzeitjob. Er habe mit seiner Nummer sechs Jahre auf der Bühne gestanden und für ihn habe das Ganze gut funktioniert. "Aber das lässt du jetzt!", unterbricht ihn seine Liebste abrupt. "Nein, ich bin kein Stripper mehr", beschwichtigt der 43-Jährige seine sechs Jahre ältere Partnerin.

Natürlich sind auch Jenny und Marc kritische Kommentare über ihre junge Liebe nicht entgangen. Davon möchte sich das Paar aber nicht beeinflussen lassen. "Sollen sie alle schreiben und alle reden, das ist mir egal. Ich mache zu Hause die Tür zu und weiß, ob sich das gut anfühlt oder nicht", betont Jenny.

Wehnert, Matthias / ActionPress Marc Terenzi in Görlitz im November 2019

Starpress Marc Terenzi und Jenny Elvers, März 2022

Getty Images Jenny Elvers im Februar 2019 in Berlin

