Die letzten Tage waren für Anna-Maria Ferchichi (40) purer Stress. Die Influencerin bekam im November vergangenen Jahres gleich dreifachen Nachwuchs: Gemeinsam mit ihrem Mann Bushido (43) begrüßte sie ihre Drillinge Leonora, Amaya und Naima auf der Welt. Eigentlich sind die Babys wahre Goldschätze und sehr genügsam – doch während der letzten Zeit machten sie der Großfamilie ziemlich zu schaffen: So gestresst war Anna-Maria in den vergangenen Tagen!

In ihrer Instagram-Story gab die 40-Jährige ein Update vom Alltag aus dem Hause Ferchichi. "Die letzten zehn Tage waren so unruhig hier mit den Kleinen, das hatten wir noch nie", fing sie an. Offenbar waren die Babys nach einer Impfung total durch den Wind und schienen mit allem unglücklich zu sein – wollten nicht mehr richtig schlafen und essen. Das wirkte sich offenbar auf die ganze Familie aus: "Wir waren wirklich ratlos und das erste Mal, seit sie auf der Welt sind, so richtig gestresst, alle hier."

Letztendlich probierte die Mama eine neue Milch für die drei Kleinen aus – was wahre Wunder bewirkt habe! Anscheinend waren sie vorher nicht mehr richtig satt geworden. "Es sind richtige Vielfraßbabys und ich bin echt erstaunt, was das mit kleinen Menschen macht, wenn die nicht zufrieden sind", zeigte sich Anna-Maria verblüfft. Nun ist sie erleichtert, dass ihre Babys wieder ruhiger sind und die Familie etwas aufatmen kann.

Instagram / bush1do Anna-Maria und Bushido mit ihren Kids, Dezember 2021

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichis Drillinge

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihrer Tochter Leonora

