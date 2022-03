Anna-Maria Ferchichi (40) hat mit ihren Kindern alle Hände voll zu tun. Im November brachte die Frau von Bushido (43) mit Leonora, Naima und Amaya Drillinge auf die Welt und ist seitdem stolze Mama von acht Kindern. Seit der Geburt nimmt sie ihre Follower im Netz immer wieder zu ihrem Alltag mit den Drillingen mit und teilt Content zu deren Entwicklung. Jetzt postete Anna-Maria ein süßes Video, in dem man sieht, wie die Drillinge gefüttert werden.

In ihrer Instagram-Story filmte sie ihre Drillinge, die einträchtig nebeneinander in ihrem Bettchen liegen. Dabei haben zwei der Babys ein Fläschchen im Mund und nuckeln entspannt mit geschlossenen Augen, während das dritte Mädchen in der Mitte bereits schlummert. Liebevoll streichelt die Schwester von Sarah Connor (41) ihnen über die Wange. Den Clip versah sie mit zwei Engel-Emojis.

Bei diesem niedlichen Video scheint es kaum vorstellbar, dass Anna-Maria zuletzt starke Kritik für die Fütterung ihrer Drillinge einstecken musste. Nachdem Bushido gepostet hatte, wie sie eine seiner Töchter anstatt mit der Flasche schon mit Brei füttert, löste das eine Hate-Welle aus. "Ich habe acht Kinder, die gesund sind, die wachsen und gedeihen. Ich glaube, ich weiß, was ich mache", hatte sich die 40-Jährige daraufhin verteidigt.

Instagram / bush1do Anna-Maria und Bushido mit ihren Kids, Dezember 2021

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihrer Tochter Leonora

