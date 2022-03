Damenwahl bei Love Island! Die siebte Staffel der beliebten Flirt-Show startete mit einer Neuerung: Statt der üblichen Paarungszeremonie gibt es dieses Mal eine Single-Party! Aber nicht alle liebeshungrigen Kandidaten dürfen daran teilnehmen. Wie Moderatorin Sylvie Meis (43) erklärte, dürfen nur drei Männer feuchtfröhlich mit den fünf Mädels feiern, während zwei Verschmähte zurückbleiben. Aber für welche Hotties entschieden die "Love Island"-Girls sich?

Nachdem sich Bucci, Adriano, Tom, Mark und Nico jeweils einzeln den Ladys vorstellen durften, trafen sie ihre Wahl: Vanessa und Co. wollen den ganzen Abend mit Tom, Mark und Nico verbringen – und sie so schon mal näher kennenlernen! Vor allem Nico kam mit seinem blendenden Aussehen und seiner süßen Ausstrahlung super bei den Mädels an. "Uff, der ist ja voll heiß", war Jessicas erste Reaktion.

Während die anderen ihren ersten Abend in der Villa bei guter Musik und Champagner begießen können, mussten Bucci und Adriano ins sogenannte Brotel ziehen... "Wie nennt man das, wenn man einen Korb von fünf Frauen bekommt?", ärgerte sich Bucci. Hättet ihr genau so entschieden wie die Islanderinnern? Stimmt in unserer Umfrage ab!

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Nico, "Love Island"-Kandidat 2022

Die Islanderinnen in Folge eins von "Love Island" 2022

Bucci Yok, "Love Island"-Kandidat 2022

