Britney Spears (40) widmet sich ihrer alten Leidenschaft. Seit mehr als 20 Jahren steht die im US-Bundesstaat Mississippi geborene Beauty nun schon auf der Bühne. 1999 erschien ihr Debütalbum "… Baby One More Time". Seitdem begeistert sie regelmäßig ein Millionenpublikum. Doch seit Jahren gab es nichts Neues von der Blondine zu hören. Nach ihrem langen und nervenaufreibenden Vormundschaftsstreit mit ihrem Vater Jamie (69) widmet sich die Sängerin nun neuen Projekten. Britney arbeitet seit sechs Jahren zum ersten Mal wieder an neuer Musik.

Wie The Sun nun berichtete, habe das Team der 40-Jährigen bereits damit begonnen, ehemalige Mitarbeiter anzusprechen, um neue Songs zu produzieren. Ein Insider verriet der britischen Zeitung anschließend, dass sich die "Toxic"-Interpretin jedoch nicht unter Druck setzen lasse, zeitnah ein komplettes Album zu veröffentlichen. "Mehrere Leute, mit denen sie sich wohlfühlt, wurden kontaktiert und gefragt, ob sie wieder mit Britney an Musik arbeiten wollen, und alle scheinen sehr interessiert zu sein", berichtete die Quelle.

Britneys letztes Album "Glory" brachte die zweifache Mutter im Jahr 2016 heraus. "Sie hat ein paar unglaublich harte Jahre hinter sich, aber tief in ihrem Inneren liebt sie es, Musik zu machen und aufzutreten", versicherte ihr Bekannter. Im Tonstudio zu sein und an ihrer Musik zu arbeiten, könnte der Pop-Ikone nun jedoch wirklich dabei helfen, ein neues Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears im März 2022

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

