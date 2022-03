Es ist für sie ein Ort voller schwieriger Erinnerungen! Britney Spears (40) performte zwischen 2013 und 2017 in einer regelmäßigen Bühnenshow in der Casino-Metropole Las Vegas. Während ihre Fans ihre Auftritte feierten, war die Sängerin damals stark durch die Vormundschaft ihres Vaters belastet: Denn wirklichen Einfluss auf ihre Karriere hatte sie zu dieser Zeit nicht. Jetzt kehrte Britney in die Glitzerstadt zurück – und teilte emotionale Einblicke!

Auf Instagram teilte Britney ihren Fans nun nämlich mit, wie sie sich bei ihrem Besuch der Stadt fühlte: "Es war einfach überwältigend, in Las Vegas zum ersten Mal seit 13 Jahren wie ein gleichberechtigter Mensch behandelt zu werden." Während der vier Jahre ihrer Show in der Stadt sei sie völlig fremdbestimmt gewesen, klagte die 40-Jährige ihr Leid: "Jetzt muss ich nicht mehr meine Familie bespaßen und ihre Marionette sein."

Ihren Eltern machte Britney in dem Post erneut schwere Vorwürfe: "Sie haben damals eine verdammte Star-Behandlung bekommen, inklusive Spa und Drinks!" In Momenten wie diesen werde ihr bewusst, wie lange sie unfrei gewesen sei, betonte sie.

Britney Spears, People's Choice Awards

Britney Spears, 2013

Britney Spears, Sängerin

