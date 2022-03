Tolle Neuigkeiten für alle Liebhaber von The Masked Singer! Im Jahr 2019 flimmerte die beliebte Quizshow erstmals über die TV-Bildschirme. Schon damals verzeichnete die Sendung Topquoten – und dementsprechend ist es kein Wunder, dass derzeit bereits die sechste Staffel des Formats läuft. Eingefleischte Fans dürfen sich nun aber auf noch mehr Ratespaß freuen: "The Masked Singer" geht 2023 auf Tour!

Das berichtet nun Quotenmeter. Bereits am 30. März 2023 soll die Tour starten – und zwar in Mannheim. Doch damit nicht genug: In insgesamt 15 Städten soll das Quizformat laufen – darunter natürlich in Berlin, Köln, Leipzig, Düsseldorf und Stuttgart. Wie genau das Event abläuft, verriet die Produktion zwar noch nicht. Es ist allerdings bereits bekannt, dass es bei jeder Show eine Demaskierung geben wird.

Die Zuschauer sind von den Neuigkeiten jedenfalls total begeistert. "Das sind die besten News, die ihr hättet bringen können" und: "Das wird sicher ganz toll, ich freue mich schon sehr! Habe direkt Tickets gekauft", schrieben nur zwei von vielen Fans unter einem Instagram-Post des Formats.

ProSieben/Benjamin Kis Die Möwe, das Zebra und der Dornteufel sowie Matthias Opdenhövel von "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Matthias Opdenhövel und Mülli Müller beim "The Masked Singer"-Finale 2021

